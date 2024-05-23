Главный кадровик Минобороны не признал вину в получении особо крупной взятки

Начальник Главного управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов не признает вину в получении особо крупной взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Кузнецов с момента первых следственных действий с его участием не признал вину в инкриминируемом ему преступлении. Он придерживается этой позиции и сейчас», — заявил источник агентства.

По данным Следственного комитета, Кузнецова подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2021-2023 годах Кузнецов, будучи начальником управления Генштаба Вооруженных сил РФ, получил взятку от коммерческих структур. Взамен он обещал помогать им. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

23 мая href=«http://www.gazeta.ru/social/news/2024/05/23/23076955.shtml»>был арестован начальник главного управления связи ВС РФ генерал Вадим Шамарин.

21 мая стало известно об аресте экс-командующего 58-й армией Ивана Попова. Его подозревают в краже металлоконструкций для фронта. До этого суд также арестовал экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в российском оборонном ведомстве проводится борьба с коррупцией.

Ранее Кузнецова поместили в камеру от 8 до 12 квадратных метров.