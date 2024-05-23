Тайвань заявил о приближении к острову самолетов и кораблей Китая

Заместитель главы управления разведки Генерального штаба ВС Тайваня генерал-майор Хуан Вэньци заявил, что военная разведка острова зафиксировала появление возле Тайваня 33 летательных аппаратов и 31 корабля КНР после начала учений Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что на текущий момент в прилегающих к Тайваньскому проливу районах зафиксировано появление 15 военных кораблей, 16 кораблей Морской полиции и 33 летательных аппаратов.

До этого официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Китай требует от официальных лиц Соединенных Штатов соблюдения принципа «одного Китая», Пекин не считает уместными визиты членов американского конгресса на Тайвань.

21 мая министерство иностранных дел Китая раскритиковало госсекретаря США Энтони Блинкена в связи с поздравлением о вступлении в должность главы администрации Тайваня Лай Циндэ.

Ранее в Китае пригрозили США решительным ответом из-за Тайваня.