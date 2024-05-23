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Лукашенко назначил нового главу Генштаба

Лукашенко назначил Павла Муравейко начальником Генштаба ВС Белоруссии

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minpolit.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил генерал-майора Павла Муравейко начальником Генерального штаба Вооруженных сил страны. Об этом сообщается в Telegram-канале белорусского министерства обороны.

До этого Павел Муравейко занимал должность первого заместителя государственного секретаря Совета безопасности.

15 мая по инициативе белорусской стороны состоялись телефонные переговоры между новым министром обороны Российской Федерации Андреем Белоусовым и главой минобороны Белоруссии Виктором Хрениным.

10 мая Лукашенко подписал указ №192 об освобождении от должности начальника Генштаба ВС Виктора Гулевича. Отмечалось, что он уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.

До этого сообщалось, что армия Белоруссии получила распоряжение Лукашенко о проведении внезапной проверки средств — носителей тактического ядерного оружия. В готовность к выполнению задач по предназначению был приведен дивизион оперативно-тактического комплекса «Искандер» и эскадрилья самолетов Су-25.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии охотников переобучат на снайперов.

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