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В Кремле оценили наступление российских сил в Харьковской области

Песков: любые вооружения, поставляемые Украине, не изменят ход СВО

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Любые вооружения, которыми западные страны «накачивают» Вооруженные силы Украины, не смогут изменить ход спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Наши военные делают свое дело. Мы неоднократно говорили, что любые вооружения, которыми накачивают киевский режим, не могут изменить ход СВО», — подчеркнул представитель Кремля, отвечая на просьбу журналистов оценить наступление российских сил в Харьковской области.

До этого стало известно, что главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому новую оборонительную стратегию, которой могли бы воспользоваться ВСУ. По данным источника в офисе президента Украины, Сырский хочет вернуть опыт использования городов в качестве укрепрайонов, как это было на Восточном фронте. Он также якобы предложил не использовать полевые позиции в качестве основной силы, а перевести их в авангард.

Согласно заявлению Генштаба ВСУ, в настоящее время Покровское (Красноармейское) направление в Донецкой народной республике является самым напряженным на всей линии фронта.

Ранее в США заявили о приближении финального поражения ВСУ.

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