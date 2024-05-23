Военные преступления США в Берлине стали достоянием общественности

Федеральная служба безопасности рассекретила архив с военными преступлениями солдат и офицеров Соединенных Штатов в Берлине, которые были совершены в 1945 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

В ЦОС отмечают, что преступления носили, в основном, насильственный характер и часто сопровождались грабежами.

«21-го октября с. г. два немца Фридрих Шоль, проживающий на Шверинштрассе, 15, и Карл Кричек, проживающий на Потсдамерштрассе, 158, шли с работы домой. К ним с улицы Потсдамер подошли два американских солдата и попросили прикурить. После чего без всякой причины американцы из пистолетов сделали по выстрелу, в результате чего Шоль был ранен в грудь, а Кричек в живот», — указано в одном из документов.

Так, например, произошел инцидент в ресторане «Фемина» в районе Берлин-Шенеберг, где несколько десятков американских солдат ворвались в помещение и ограбили находившихся внутри посетителей.

Также в архивах отмечаются случаи насилия над женщинами — кроме американцев, в этом замечены также французские солдаты.

До этого появилась рассекреченная информация о поддержке ОУН со стороны США и Британии.

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