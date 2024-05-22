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ВСУ несколько раз за день атаковали Курскую область

Врио губернатора Смирнов заявил о ряде атак на Курскую область и повреждении ЛЭП

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Shutterstock

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о ряде атак беспилотников на Курскую область. Соответствующая публикация размещена в его Telegram-канале.

По словам Смирнова, обстрелу в течение дня подвергались деревня Милаевка, Спальное, Куриловка и Успеновка, села Попово-Лежачи, Волфино, Гуево, Горналь, Гордеевка и Троицкое, поселки Теткино, Новый Путь и Медвежье, а также КПП «Теткино» и «Суджа». При этом жители не пострадали.

В Гордевке, Троицком и Успеновки обстрелы привели к временному прекращению электропередачи из-за повреждения ЛЭП.

Также сообщается об атаке беспилотников на села Любимовку, Гордеевку, Гуево и поселок Краснооктябрьский. Атаки привели к повреждению ЛЭП и перебоям в электроснабжении. В селе Горналь и Краснооктябрьском ремонтные работы продолжаются до сих пор.

Часть дронов ВСУ удалось уничтожить на подлете к населенным пунктам.

До этого Смирнов заявил от отмене угрозы атаки БПЛА в Курской области.

Ранее «Газета.Ru» перечислила 5 правил выживания в Белгороде.

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