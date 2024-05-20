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Украинским мужчинам, возможно, все же будут рассылать повестки через мобильное приложение

«Страна.ua»: повестки на Украине будут рассылаться через приложение «Резерв+»

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mil.gov.ua

После недавнего вступления в силу закона о мобилизации на Украине повестки жителям страны будут рассылаться в электронном виде, в том числе, через мобильное приложение «Резерв+». Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Со ссылкой на слова замминистра обороны Екатерины Черногоренко поясняется, что в мобильном приложении «Резерв+» «вскоре появится функция электронных направлений на медкомиссию». Это подается как удобство: для прохождения медобследования у военных медиков мужчинам не обязательно будет самостоятельно идти в Территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Издание поясняет, что направление на медкомиссию — по сути, и есть повестка.

Приложение «Резерв+» было запущено 18 мая, в день вступления в силу нового закона о мобилизации. После запуска выяснилось, что оно было создано на основе украинского же приложения для школьников и их родителей «Мрия» и имеет в коде строки о подаче домашних заданий, пропущенных занятиях, оценках и т.д.

18 мая 2024 года на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее замминистра обороны Украины Черногоренко заявляла, что электронных повесток на Украине не будет, так как они не предусмотрены законодательством.

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