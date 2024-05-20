В Харьковской области предупредили о подготовке Киевом «спящих агентов»

Спецслужбы Украины готовятся развивать сеть «спящих агентов», которые будут выдавать себя за местных при освобождении войсками РФ Харьковской области и ждать указаний от Киева. Об этом рассказал заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк, пишет РИА Новости.

«Они будут знать саму местность, традиции, обычаи... При освобождении Харьковской области войсками РФ <...> будут осуществлять свою деятельность», — рассказал он.

По его словам, такие агенты будут устраиваться на работу и ждать сигнала от киевских властей, передавая при этом информацию о передвижении российских войск.

До этого заместитель начальника Харьковской областной военной администрации Роман Семенуха признал частичный уход Вооруженных сил Украины (ВСУ) из города Волчанск в Харьковской области.

По его словам, город примерно на 60% контролируют ВСУ, штурмы продолжаются.

Позже попавший в плен пограничник Андрей Шоланки сообщил, что фортификационные сооружения в приграничье под Харьковом были не пригодны для нужд военных, пограничники готовили инженерные сооружения, блиндажи и окопы из подручных средств.

Ранее в Минобороны РФ заявили о продвижении группировки «Север» в глубину обороны ВСУ.