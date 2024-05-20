В подполье заявили об ударе по стоянке HIMARS в Николаевской области

Российские войска нанесли удар по ангарам бывшего Рыбколхоза в городе Очакове Николаевской области, где Вооруженные силы Украины могли скрывать РСЗО HIMARS. Об этом заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на свои источники.

Он сообщил, что этой ночью было два «прилета» в ангары бывшего Рыбколхоза. Лебедев, ссылаясь на местное сопротивление, добавил, что украинские войска часто прятали там установку HIMARS, которой, в том числе запускали дальнобойные ракеты ATACMS.

17 мая Telegram-канал «Военная хроника» сообщал, что Вооруженные силы РФ поразили склад в Одессе из ракетных комплексов «Искандер». По складу было выпущено две ракеты. После попадания по цели произошел мощный взрыв и поднялся столб черного дыма.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что военные РФ нанесли удар по порту города Южный Одесской области.

Ранее сообщалось о продвижении армии России на Гуляйпольском направлении.