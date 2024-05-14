Вооруженные силы Украины (ВСУ) не в силах продолжать защищать город Волчанск в Харьковской области республики из-за мощных российских ударов управляемыми авиабомбами. Об этом сообщает немецкий телеканал Tagesschau.

«В Волчанске идут особенно тяжелые бои», — отмечается в материале.

Согласно информации телеканала, Российская армия сбрасывает авиабомбы, что делает оборону Волчанска очень тяжелой задачей для украинских военных.

Помимо того, ВСУ находятся в затруднительном положении по всей Харьковской области. Они совершают попытки, чтобы остановить продвижение вперед Вооруженных сил (ВС) РФ, однако те продолжают прорываться все дальше.

Накануне газета Monde со ссылкой на украинского военного, который находится в окрестностях Волчанска, писала, что оборона Волчанска, приграничного с Россией города в Харьковской области, не подготовлена к действиям Вооруженных сил РФ.

Ранее военный эксперт объяснил, какое значение имеет Волчанск для ВС РФ.