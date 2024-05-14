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Политолог раскрыл, как на репутации Шойгу отразятся аресты в Минобороны

Политолог Минченко: аресты в Минобороны ударят по политическим перспективам Шойгу

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Из-за уголовного преследования сразу двух сотрудников Минобороны может пострадать имидж экс-руководителя военного ведомства Сергея Шойгу, считает политолог Евгений Минченко. Однако исправление репутации станет для бывшего министра второстепенной задачей, заявил он в беседе с НСН.

«На политических перспективах Шойгу это отразится. Когда коррупционные скандалы в команде, сажают замов, конечно же, это удар по образу и в элитах, и у населения. Это проблема, с этим надо будет работать», — считает Минченко.

По мнению политолога, последние события нанесли серьезный удар по имиджу всего министерства, поэтому новому главе Андрею Белоусову придется «перезагружать» его работу, обновлять команду сотрудников. Что касается Шойгу, то ему предстоит заниматься должностными обязанностями на новом посту и работать с репутационными рисками, заключил эксперт.

Напомним, сегодня арестовали начальника главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова , его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Ему грозит до 15 лет лишения свободы и крупный штраф. До этого по подозрению в получении взятки задержали бывшего замминистра обороны Тимура Иванова.

Белоусов ранее отметил проблемы с лечением и соцобеспечением участников СВО.

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