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В Кремле не стали комментировать ситуацию в Харьковской области

Песков: Кремль не комментирует ход СВО, включая ситуацию в Харьковской области

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами отказался комментировать ситуацию в Харьковской области на фоне продвижения российских военнослужащих в регионе, а также оценивать вероятность вхождения Харьковской области в состав Российской Федерации.

«Ход спецоперации мы не комментируем, не будем этого делать и сейчас», — сказал он, отвечая на вопрос о значительном улучшении позиции российских войск в этом регионе и вероятности вхождения Харьковской области в состав РФ.

До этого Генеральный штаб ВСУ сообщил, что командование ВСУ провело «смену позиций» в районе села Лукьянцы в Харьковской области для сохранения солдат.

Там также заявили, что за текущие сутки российские военные совершили 31 атаку по позициям ВСУ на Харьковском, Купянском, Лиманском и других направлениях, 20 из них продолжаются.

14 мая депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что в Купянске в Харьковской области не осталось украинских военных. По его словам, руководство ВСУ также покинуло город.

Ранее российские войска вошли в Волчанск Харьковской области.

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