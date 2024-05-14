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Военный эксперт объяснил, какое значение имеет Волчанск для ВС РФ

Военкор Шлепченко: взятие Волчанска отрежет одну из группировок ВСУ от Харькова

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Станислав Красильников/РИА Новости

Наступление Вооруженных сил России в сторону города Волчанск отрежет Купянскую группировку украинских войск от Харькова. Об этом в беседе с Tsargrad.tv сообщил военный обозреватель Влад Шлепченко. По его словам, к востоку и западу от Оскола сосредоточены крупные силы противника, и продвижение российской армии идет вразрез между ними.

«В первые же сутки наступления был нанесен удар по мосту в районе города Старый Салтов, который тоже служил этой задаче. То есть изолировать и отрезать эту группировку от Харькова. Вынудить противника бросить огромный участок фронта и бежать сначала на юг, потом на запад в попытке снова заскочить в город», — сказал Шлепченко.

Он добавил, что с учетом господства российской авиации и постоянного присутствия в воздухе беспилотников, противнику это будет стоить дорого.

13 мая украинское издание «Страна.ua» сообщило, что российские военные вошли на северную окраину Волчанска в Харьковской области. В тот момент бои также шли западнее этого населенного пункта у села Старица.

В тот же день депутат Харьковского областного Совета Александр Скорик заявил, что российские военнослужащие начали окружать Волчанск. По его словам, в настоящее время в районе города идут крайне сложные позиционные бои.

Ранее Украину предупредили о начале решающего этапа боевых действий.

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