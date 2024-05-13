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В ОП назвали военным преступлением атаку на жилой дом в Белгороде

Член ОП Григорьев: атака на жилой дом в Белгороде является военным преступлением

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Атака на жилой дом в Белгороде является грубейшим военным преступлением, совершенным Украиной, нарушением Женевских конвенций, преступлением против человечности. Об этом в интервью газете «Взгляд» заявил член Общественной палаты РФ, председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев.

«Эти преступления не имеют срока давности в соответствии с международным законодательством. Намеренные обстрелы мирных районов <...> — это нарушение международного гуманитарного права», — подчеркнул Григорьев.

Он добавил, что подобного рода атаки не могут осуществляться без участия Запада, без проверки и одобрения целей кураторами.

12 мая Белгород подвергся обстрелу со стороны Украины. В результате обрушился весь подъезд одного из жилых домов с первого по десятый этаж. На данный момент известно, что жертвами стали 19 человек, ранены 27 человек. Подробности о трагедии — в материале «Газеты.Ru».

Позднее и.о. главы Росгвардии Виктор Золотов заявил, что ведомство сделает все возможное, чтобы виновные в атаке на жилой дом в Белгороде не ушли от ответственности.

Ранее ВСУ обстреляли село в Белгородской области.

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