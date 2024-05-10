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Минобороны РФ назвало число групповых ударов по военным объектам Украины

МО: армия за неделю нанесла 27 групповых ударов по военным объектам Украины

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Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) за минувшую неделю нанесли 27 групповых ударов высокоточным оружием по военным объектам и критической инфраструктуре Украины. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России в Telegram-канале.

«С 5 по 10 мая... нанесено 27 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и беспилотными летательными аппаратами», — указано в отчете.

По данным оборонного ведомства, в ответ на попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать российские энергетические и промышленные объекты армия России нанесла 27 массированных ударов по военным предприятиям Украины и ее железнодорожной инфраструктуре. Кроме того, были поражены украинские средства противовоздушной обороны, цеха по производству и ремонту беспилотных катеров и дронов. Также ВС РФ атаковали пункты дислокации националистических батальонов Украины и иностранных наемников, отметили в министерстве.

7 мая сообщалось, что российские военные нанесли удар по штабу Вооруженных сил Украины во время совещания в Харьковской области.

В конце апреля экс-полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков заявил, что РФ ищет слабые места в обороне ВСУ по всему фронту.

Ранее генерал США назвал последствия неудачной мобилизации на Украине.

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