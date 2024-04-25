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Шойгу прибыл с рабочим визитом в Астану

Шойгу прибыл в Астану, где 26 апреля откроется совещание глав МО стран ШОС

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Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в Астану. 26 апреля в столице Казахстана состоится совещание министров обороны стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщили в пресс-службе российского военного ведомства.

По данным Минобороны, в повестке дня мероприятия — актуальные вопросы международной и региональной безопасности, а также дальнейшее сотрудничество.

«Также на «полях» совещания министр обороны РФ проведет ряд двусторонних встреч с главами военных ведомств государств» , — уточнили в МО.

Накануне Шойгу посетил космодром Плесецк в Архангельской области. Министр осмотрел зал сборки ракет космического назначения легкого и тяжелого классов. Также он проверил комплекс подготовки к пуску универсальных ракетных модулей для ракет-носителей космического комплекса «Ангара». При этом глава ведомства спрогнозировал двукратное увеличение возможностей запуска космических аппаратов с космодрома Плесецк.

Ранее немецкий бизнесмен рассказал об оружии РФ, способном вызвать стометровое цунами.

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