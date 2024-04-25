Военный эксперт назвал эффективный способ борьбы с ракетами ATACMS

России необходимо проводить разведку и уничтожать американские ракеты ATACMS еще до их применения. Такое мнение высказал военный эксперт Андрей Головатюк. По его словам, которые приводит «Pravda.Ru», данный тип вооружений достаточно трудно перехватывать.

«Нашим Вооруженным силам надо однозначно проводить разведку, выявлять, где эти ракеты базируются, выявлять, по каким путям осуществляется логистика, и своевременно уничтожать их еще до того, как они буду применены, то есть либо на путях выдвижения на позиции, либо непосредственно на позиции», — сказал Головатюк.

25 апреля издание The New York Times со ссылкой на источники сообщило, что Украина получила более 100 ракет ATACMS, тайно поставленных Соединенными Штатами, и уже использовала их в ходе боевых действий против России.

Как следует из текста, официальный Киев не упоминал о том, что уже получил и использовал небольшое количество ракет, чтобы сохранить это в тайне от России.

После объявления Вашингтона о передаче ВСУ ATACMS посол РФ в США Анатолий Антонов напомнил, что такие боеприпасы уже поражали. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок объяснил, чем именно российские ВС могут сбить ATACMS, а также почему при отражении американских дальнобойных ракет беспокоиться стоит не о технических сложностях, а об организационных.

Ранее Песков заявил об участии США в конфликте на Украине.