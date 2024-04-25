В Литве прокомментировали заявления КГБ об атаке дронов на Минск

Представитель отдела стратегической коммуникации литовской армии майор Гинтаутас Цюнис назвал «на 99% дезинформацией» заявления о подготовке Литвой атаки дронов на Белоруссию. Об этом сообщило Литовское радио и телевидение LRT.

«Девяносто девять процентов, что это дезинформация», — отметил Цюнис.

Говоря о том, что Литва может осуществить атаку дронов на Белоруссию, он подчеркнул, что «это нонсенс». Майор признался, что другого слова в данном случае не может подобрать.

Накануне глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что силовые структуры республики сумели предотвратить удары боевых дронов по Минску и его пригородам с территории Литвы. По его словам, в последнее время сотрудники силовых структур страны провели несколько чекистских мероприятий, которые помогли предотвратить нападение боевых беспилотников.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.