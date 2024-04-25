Российские солдаты поразили формирования наемников так называемого «Иностранного легиона» в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщается в сводке министерства обороны РФ, опубликованной в его официальном Telegram-канале.

В заявлении подчеркивается, что за минувшие сутки военнослужащие страны нанесли удары по живой силе и технике украинских войск в 122 районах на поле боя. Боевую задачу выполнили артиллерийские расчеты при взаимодействии с ракетными войсками и оперативно-тактической авиацией Вооруженных сил РФ.

«Также [поражены] формирования наемников так называемого «Иностранного легиона», — добавили в ведомстве.

Кроме того, в Минобороны РФ рассказали о работе по противодействию украинским беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Из сводки следует, что всего за прошедшие сутки в зоне СВО были уничтожены 200 дронов. Таким образом общее количество беспилотников, сбитых с момента начала боевых действий, увеличилось до 23 132.

25 апреля пресс-служба Следственного комитета РФ сообщила, что в настоящее время на стороне Украины воюют более 3,1 тыс. иностранных наемников. Большая часть из них прибыли из США и Канады.

Ранее экс-разведчик раскрыл характерную черту поведения французских наемников на Украине.