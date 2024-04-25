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В новую военную доктрину Белоруссии попало упоминание о Польше

Глава МО Белоруссии: военная доктрина указала на региональные амбиции Польши

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

В новой военной доктрине Белоруссии указывается на региональные цели Польши, для достижения которых Варшава может потенциально применить военные силы. Об этом рассказал глава белорусского министерства обороны Виктор Хренин, чьи слова приводит локальный новостной портал «Беларусь сегодня».

«Мы <...> впервые открыто обращаем внимание мирового сообщества на региональные амбиции <...> Польши», — подчеркнул министр.

По мнению главы ведомства, власти Польши могут попытаться реализовать территориальные амбиции с помощью военных сил.

«Документ стал носить адресный характер, в нем четко названы источники угроз для Белоруссии», — утверждает Хренин.

Перед этим Всебелорусское народное собрание утвердило новую военную доктрину республики, в которой упоминается размещение на ее территории ядерного оружия России.

Ранее военный эксперт раскрыл смысл новой Военной доктрины Белоруссии.

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