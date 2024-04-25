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В военной доктрине Белоруссии пропишут союзнические обязательства в ОДКБ

В военной доктрине Белоруссии пропишут союзнические обязательства в СГ и ОДКБ

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Виктор Толочко/Sputnik/РИА «Новости»

Союзнические обязательства Белоруссии в Союзном государстве и Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пропишут в проекте военной доктрины республики. Об этом рассказал глава белорусского министерства обороны Виктор Хренин, чьи слова приводит локальный новостной портал «Беларусь сегодня».

Согласно информации министра, новая военная концепция сформирует правовую базу действий Минска в рамках союзнических обязательств в случае попыток устроить государственный переворот.

По словам главы минобороны, Белоруссия готова выполнить взятые на себя международные обязательства по содействию усилиям мирового сообщества в укреплении или возобновлении мира и безопасности под эгидой межгосударственных сообществ.

Перед этим Всебелорусское народное собрание утвердило новую военную доктрину республики, в которой упоминается размещение на ее территории ядерного оружия России.

Ранее военный эксперт раскрыл смысл новой Военной доктрины Белоруссии.

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