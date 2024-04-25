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В Белоруссии заявили о подготовке радикалов в Литве и Польше к ударам по стране

КГБ Белоруссии: радикалы в Литве и Польше производят дроны для ударов по стране

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РИА «Новости»

Радикалы в Литве и Польше производят боевые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для нанесения ударов по важным объектам на территории Белоруссии. Об этом заявил глава Комитета государственной безопасности республики Иван Тертель, передает РИА Новости.

Специалист 25 апреля принял участие во Всебелорусском народном собрании. Ожидается, что по итогам заседания руководство страны примет решение касательно утверждения проектов новых концепции национальной безопасности и военной доктрины.

«В Литве и Польше радикалы производят боевые дроны для нанесения ударов по критически важным объектам на территории Белоруссии», — сказал Тертель в ходе мероприятия.

При этом агентство ТАСС обратило внимание на его заявление по поводу деятельности белорусского КГБ. По словам главы комитета, в последнее время его подчиненные совместно с коллегами из иных силовых структур предотвратили удары боевыми БПЛА по объектам в Минске и его окрестностях.

Он подчеркнул, что дроны были выпущены с территории Литвы. Однако другие подробности сейчас раскрывать нельзя, уточнил Тертель.

Ранее Лукашенко пообещал обнародовать численность и номенклатуру всех вооружений в Польше.

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