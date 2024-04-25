Египет направил Израилю инициативу ХАМАС о временном прекращении огня

Египет передал Израилю инициативу палестинского движения ХАМАС о прекращении боевых действий на один год в обмен на отказ группировки от нападений на израильские Вооруженные силы (ЦАХАЛ). Об этом сообщает панарабский телеканал Al Hadath.

Египетские власти передали израильской стороне предложение движения ХАМАС о прекращении вооруженных столкновений действий в секторе Газа сроком на 12 месяцев.

Согласно информации телеканала, власти Египта «направили израильской делегации предложение ХАМАС о прекращении огня в палестинском анклаве сроком на 12 месяцев в обмен на полное прекращение атак со стороны радикальных группировок на армию Израиля».

В феврале движение ХАМАС подтвердило, что передало Катару и Египту ответ по поводу рамочного соглашения об освобождении израильских заложников в обмен на приостановку боевых действий в секторе Газа.

Ранее МИД Египта обвинил ХАМАС в расколе Палестины.