Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белоруссии предотвратили удары боевых дронов по Минску

Глава КГБ Белоруссии Тертель: пресечены удары БПЛА из Литвы по объектам в Минске

close
100%
Shutterstock

Силовые структуры Белоруссии предотвратили удары боевых дронов по столице Минску с территории Литвы. Об этом сообщил глава КГБ Белоруссии Иван Тертель, пишет РИА Новости.

По его словам, в последнее время специалисты силовых структур страны провели несколько чекистских мероприятий, которые помогли предотвратить нападение боевых беспилотников по объектам в Минске и в его пригородах.

Глава КГБ отметил, что работа в этом направлении продолжается. Тем не менее, представить детальную информацию общественности КГБ пока не может.

До этого губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале сообщил, что населенные пункты региона неоднократно подвергались обстрелам и атакам беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины. Отмечается, что после обстрела в поселке Теткино и селе Попово-Лежачи частично нарушено энергоснабжение.

Также он отметил, что в Теткино беспилотник ВСУ был обезврежен средствами РЭБ. Вблизи деревни Куриловки Суджанского района беспилотник посажен и ликвидирован на месте.

Ранее США заявили об отражении ракетной атаки хуситов в Аденском заливе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами