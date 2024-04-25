В Белоруссии предотвратили удары боевых дронов по Минску

Силовые структуры Белоруссии предотвратили удары боевых дронов по столице Минску с территории Литвы. Об этом сообщил глава КГБ Белоруссии Иван Тертель, пишет РИА Новости.

По его словам, в последнее время специалисты силовых структур страны провели несколько чекистских мероприятий, которые помогли предотвратить нападение боевых беспилотников по объектам в Минске и в его пригородах.

Глава КГБ отметил, что работа в этом направлении продолжается. Тем не менее, представить детальную информацию общественности КГБ пока не может.

До этого губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале сообщил, что населенные пункты региона неоднократно подвергались обстрелам и атакам беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины. Отмечается, что после обстрела в поселке Теткино и селе Попово-Лежачи частично нарушено энергоснабжение.

Также он отметил, что в Теткино беспилотник ВСУ был обезврежен средствами РЭБ. Вблизи деревни Куриловки Суджанского района беспилотник посажен и ликвидирован на месте.

Ранее США заявили об отражении ракетной атаки хуситов в Аденском заливе.