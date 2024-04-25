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В центральной части Украины произошли взрывы

В Черкасской области произошли взрывы после объявленной воздушной тревоги

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Shutterstock

Взрывы произошли в Черкасской области в центральной части Украины. Об этом написало издание «Зеркало недели».

В Черкасской и еще четырех областях Украины была объявлена воздушная тревога.

До этого в городе Николаеве на юге Украины произошли два взрыва.

Утром 24 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег заявил, что Вооруженные силы России ударили по украинской военной части в Одессе, которая находится возле Горбатого моста.

Также Лебедев подтвердил, что после удара Одесса оказалась частично обесточена.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в подконтрольной Киеву Херсонской области повредили объект критической инфраструктуры.

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