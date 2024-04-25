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В США назвали дату обсуждения вывода американских войск из Нигера

Госдеп заявил, что обсуждение вывода войск США из Нигера начнется 25 апреля

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Afolabi Sotunde/Reuters

Официальные лица Соединенных Штатов и Нигера проведут в четверг, 25 апреля, встречу в Ниамее, на которой основной темой будет вопрос вывода американского военного контингента из африканской страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера.

В заявлении отмечается, что Соединенные Штаты на встрече будут представлять посол США в Нигере Кэтлин Фитцгиббон и генерал-майор Кен Экман из Африканского командования Вооруженных сил США.

По словам Миллера, обсуждаемый вывод войск должен носить упорядоченный и ответственный характер. Он подчеркнул, что в скором времени Нигер посетит первый заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл для обсуждения сотрудничества с властями страны во взаимовыгодных сферах.

Миллер отметил, что Вашингтон не смог достигнуть взаимопонимания с нигерским Национальным советом спасения родины, чтобы продолжать военное сотрудничество.

Накануне министр внутренних дел африканской республики Мохамед Тумба заявил, что российские войска могли бы тренировать армию страны.

Ранее в Нигере прошла акция против пребывания в стране американских военных.

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