В США назвали дату обсуждения вывода американских войск из Нигера

Официальные лица Соединенных Штатов и Нигера проведут в четверг, 25 апреля, встречу в Ниамее, на которой основной темой будет вопрос вывода американского военного контингента из африканской страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера.

В заявлении отмечается, что Соединенные Штаты на встрече будут представлять посол США в Нигере Кэтлин Фитцгиббон и генерал-майор Кен Экман из Африканского командования Вооруженных сил США.

По словам Миллера, обсуждаемый вывод войск должен носить упорядоченный и ответственный характер. Он подчеркнул, что в скором времени Нигер посетит первый заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл для обсуждения сотрудничества с властями страны во взаимовыгодных сферах.

Миллер отметил, что Вашингтон не смог достигнуть взаимопонимания с нигерским Национальным советом спасения родины, чтобы продолжать военное сотрудничество.

Накануне министр внутренних дел африканской республики Мохамед Тумба заявил, что российские войска могли бы тренировать армию страны.

Ранее в Нигере прошла акция против пребывания в стране американских военных.