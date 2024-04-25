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В США рассказали о предложенных Израилю вариантах ответа на атаку Ирана

Херш заявил, что США предлагали Израилю три варианта ответа на атаку Ирана

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Amir Cohen/Reuters

Разведка США предложила Израилю три варианта ответа на обстрел его территории войсками Ирана 13 апреля. Об этом заявил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на источники, его слова приводит ТАСС.

По данным Херша, первым вариантом ответа Израиля был массированный разрушительный удар, который грозил привести к нагнетанию конфликта и ухудшению политического положения еврейского государства в мире.

Вторым вариантом был ограниченный удар и уничтожение ядерного комплекса в Натанзе в иранской провинции Исфахан. Он предлагался на случай, если Израиль действительно уверен, что у Ирана есть бомба или что он собирается ее создать.

Херш отмечает, что у израильских властей не было информации о наличии у Исламской Республики бомбы, поэтому они остановилось на третьем варианте — упреждающем ударе, при котором объект в Натанзе не является целью.

23 апреля президент Ирана Эбрахим Раиси пригрозил уничтожением Израиля в ответ на атаку территории Ирана.

Ранее секретари Совбезов России и Ирана обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

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