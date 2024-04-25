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В России разрабатывается новая линейка морских беспилотников

«Известия»: в России ведется разработка новой линейки морских дронов

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Кадр из видео CNN

Российскими конструкторами ведется разработка новой линейки ударных плавающих беспилотных аппаратов. Об этом со ссылкой на источники в министерстве обороны РФ сообщает газета «Известия».

Эти беспилотники предназначаются для уничтожения мостов, понтонных переправ, плотин и гидроэлектростанций. Часть аппаратов уже находится в высокой степени готовности и скоро пройдет испытания, а часть пока только проектируется.

Отмечается, что беспилотники способны действовать на поверхности и под водой, они смогут самостоятельно менять глубину погружения. Плавучие дроны отличаются друг от друга массой боевой части и дальностью плавания.

По словам бывшего начальника Главного штаба ВМФ России адмирала Валентина Селиванова, после начала специальной военной операции (СВО) было разработано много новых образцов надводных, подводных, наземных и воздушных беспилотных аппаратов. Адмирал подчеркнул, что СВО подтвердила большую эффективность надводных беспилотников. Их использование при уничтожении мостов и переправ позволяет не рисковать личным составом.

Военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин заявил, что безэкипажные катера смогут эффективно использоваться на причерноморском театре военных действий и на Днепре. Такие аппараты могут стать незаменимыми при десантных операциях и при поддержке сухопутных войск.

До этого в России модернизировали пулемет ДШК для борьбы с безэкипажными катерами.

Ранее разработчик предсказал «войну дронов» между Россией и Украиной.

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