Хуситы атаковали американский эсминец

Эсминец военно-морских сил (ВМС) США был атакован силами йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы). Об этом сообщил представитель хуситов, передает ТАСС.

Помимо американского военного корабля, ракетный удар был нанесен по двум коммерческим судам в Аденском заливе и Индийском океане.

До этого центр координации морских торговых перевозок при военно-морских силах (ВМС) Великобритании (UKMTO) сообщил о том, что неизвестные напали на судно у побережья Джибути.

После начала боевых действий на территории сектора Газа йеменское мятежное движение хуситов «Ансар Аллах» заявило, что будет атаковать суда, связанные с Израилем, в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе, пока военная операция не будет завершена.

6 марта было совершено нападение на британское судно в 54 морских милях к юго-западу от Адена.

Ранее сообщалось, что атаки хуситов снизили доходы Египта от Суэцкого канала вдвое.