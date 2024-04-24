Замминистра Иванова подозревают по эпизодам пятилетней давности

Следствие инкриминирует заместителю министра обороны России Тимуру Иванову преступные эпизоды с 2018 по 2023 годы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в следственных органах.

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Накануне вечером Иванова задержали по подозрению в получении взятки. Позднее Басманный районный суд Москвы арестовал его до 23 июня, защита собирается обжаловать это решение. Известно, что Иванов курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов оборонного ведомства.

До этого заместитель главы Минобороны России Тимур Иванов был помещен в СИЗО «Лефортово» в Москве.

Первый зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Николай Зуев отметил, что правозащитники в среду, 23 апреля, посетили замминистра. У него нет жалоб на условия содержания. Пока Иванов содержится в карантинной камере, у него нет соседей

Ранее сообщалось, что для замминистра обороны Иванова подберут сокамерников.