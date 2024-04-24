Госдеп подтвердил тайные поставки Киеву ракет ATACMS

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател заявил, что Соединенные Штаты поставили Украине тактические баллистические ракеты ATACMS без публичного объявления об этом. Об этом сообщает ТАСС.

«Я могу подтвердить, что Соединенные Штаты предоставили Украине ракеты ATACMS по прямому указанию президента (США Джо Байден)», — заявил Пател.

По его словам, Байден не публично приказал в феврале текущего своей команде по нацбезопасности послать ATACMS Киеву.

Пател подчеркнул, что эти ракеты вошли в пакет военной помощи, о котором США объявили 12 марта, а сами ракеты прибыли на Украину в апреле.

Ранее представитель Пентагона сообщил, что США тайно передали Киеву оперативно-тактические ракеты ATACMS повышенной дальности для применения «в пределах суверенной украинской территории».

До этого председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высказала мнение, что поставка ракет ATACMS Украине существенно не отразится на ходе боевых действий в зоне специальной военной операции (СВО).

Ранее в МИД РФ прокомментировали передачу США Украине ракет ATACMS.