Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Нигере хотят, чтобы армию страны обучали российские специалисты

Глава МВД Нигера заявил, что российские войска могли бы тренировать армию страны

close
100%
Afolabi Sotunde/Reuters

Российские войска могли бы тренировать армию Нигера. Об этом заявил министр внутренних дел африканской республики Мохамед Тумба, передает ТАСС.

«Мы бы хотели, чтобы Россия тренировала наши войска», — заявил Тумба, принимая участие в XII международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Это мероприятие проходит в Санкт-Петербурге. Тумба добавил, что Ниамей также заинтересован в приобретении российского оружия.

До этого издание Politico писало, что власти США понимают, что их стратегия в Африке перестала работать, так как страны континента стали больше ориентироваться на поддержку России.

Также доктор политических наук, профессор Российской академии наук Александр Гусев сообщал, что требования ряда стран Африки о выводе американского военного контингента с их территорий могут продолжиться.

Ранее стало известно, что бывших бойцов ЧВК «Вагнер» разместят в африканских странах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами