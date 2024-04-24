В Нигере хотят, чтобы армию страны обучали российские специалисты

Российские войска могли бы тренировать армию Нигера. Об этом заявил министр внутренних дел африканской республики Мохамед Тумба, передает ТАСС.

«Мы бы хотели, чтобы Россия тренировала наши войска», — заявил Тумба, принимая участие в XII международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Это мероприятие проходит в Санкт-Петербурге. Тумба добавил, что Ниамей также заинтересован в приобретении российского оружия.

До этого издание Politico писало, что власти США понимают, что их стратегия в Африке перестала работать, так как страны континента стали больше ориентироваться на поддержку России.

Также доктор политических наук, профессор Российской академии наук Александр Гусев сообщал, что требования ряда стран Африки о выводе американского военного контингента с их территорий могут продолжиться.

Ранее стало известно, что бывших бойцов ЧВК «Вагнер» разместят в африканских странах.