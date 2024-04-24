Швеция укрепляет критическую инфраструктуру на случай войны

Швеция следит за российской специальной военной операцией (СВО) на Украине и подготавливает к защите свою критическую инфраструктуру, в том числе объекты энергетики. Об этом сообщает Bloomberg.

Власти Швеции планировали демонтировать и продать за границу законсервированную электростанцию Oresundsverket в городе Мальмё, однако теперь ее решили запустить для производства электричества на случай атак по энергетической инфраструктуре страны.

По данным агентства, Стокгольм обеспокоен, что конфликт на Украине может перекинуться на другие страны Европы, поэтому начал укреплять обороноспособность страны. При этом системе электроснабжения шведские власти уделяют не меньшее внимание, чем Вооруженным силам страны.

До этого мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что город больше не производит электричество из-за существенных повреждений энергоинфраструктуры в результате атак со стороны российской армии. По его словам, в населенном пункте и вблизи него были уничтожены все подстанции и ТЭЦ.

Ранее сообщалось, что длительность отключений электроэнергии на Украине может составить до шести часов.