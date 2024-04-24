Польский генерал рассказал, когда у Украины закончится военная помощь США

Американской военной помощи Украине хватит до конца лета, заявил бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак. Свое мнение он выразил в эфире радиостанции RMF24.

«Помощи США и того, что еще даст Европа, наверное, хватит Украине до конца лета. Что дальше? Это также зависит от США и Европы, будет ли эта помощь продолжаться», — сказал Скшипчак.

При этом он выразил сомнение, что поставки оружия и боеприпасов помогут Вооруженным силам Украины перейти в наступление. Ситуация на фронте не изменится, уверен польский генерал.

До этого Скшипчак сообщил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) не хватает от 150 до 200 тысяч солдат. По его словам, Киеву не удастся быстро восполнить дефицит военнослужащих, поскольку обучение новобранцев длится не менее полугода. Что касается вооружения, выделенного США Украине в рамках нового пакета помощи, то доставка его на фронт — «дело нескольких часов», подчеркнул генерал.

Ранее в Британии заявили, что помощь Лондона и Вашингтона не поможет Украине перейти в наступление.