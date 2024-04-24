Лукашенко рассказал о ядерном оружии в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на базах страны размещено такое же ядерное оружие, какое держат США в европейских странах. Слова белорусского лидера приводит БелТА.

Выступая на заседании Всебелорусского народного собрания (ВНС), Лукашенко напомнил, что в военной терминологии тактическое ЯО — вооружение для обеспечения ударных-наступательных возможностей, а не оборонительных.

«Так какие к нам тогда вопросы? Что так возмутились [на Западе], когда мы разместили аналогичное по функционалу оружие на своих базах?», — задался вопросом президент Белоруссии.

Он отметил, что тактическое ядерное оружие Штатов размещено на авиабазах Бельгии, Германии, Италии, Турции и Нидерландов.

Лукашенко также считает, что до применения стратегического ЯО на Западе дойдут вряд ли, поскольку «им хочется жить и управлять как раньше планетой».

До этого белорусский лидер обвинил «англосаксов» в разжигании «кровавых боевиков» в мире. По его словам, эти государства получают прибыль от дестабилизационных войн на планете.

Ранее Лукашенко оценил вероятность поглощения в союзе РФ и Белоруссии.