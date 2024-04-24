Шойгу высказался о запусках «Ангары» в 2024 году

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что еще три запуска ракет-носителей «Ангара» планируется провести на космодроме Плесецк в 2024 году. Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что на данный момент проведены шесть успешных пусков этих ракет.

«В текущем году планируется осуществить еще три запуска ракет-носителей данного класса», — отметил Шойгу.

Шойгу подчеркнул, что с завершением модернизации второго стартового комплекса ракет-носителей «Союз» возможности космодрома «Плесецк» по обеспечению запусков космических аппаратов возрастут вдвое.

Замглавкома ВКС России Александр Головко доложил Шойгу доложил министру обороны РФ, что универсальный технический комплекс для подготовки спутников военного и социально-экономического назначения, а также разгонных блоков «Бриз-М» и космических головных частей для ракет-носителей «Ангара», введен в строй.

До этого стало известно, что Шойгу проинспектировал строительство и модернизацию объектов инфраструктуры на территории космодрома Плесецк, расположенного в Архангельской области.

Ранее в Центре имени М.В. Хруничева назвали сроки первого запуска водородной ракеты «Ангара-А5В».