Польский генерал оценил дефицит солдат в украинской армии

Вооруженным силам Украины (ВСУ) не хватает до 200 тысяч солдат, заявил бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак. Свое мнение он выразил в эфире радиостанции RMF24.

«Ключевая проблема для Украины — кем воевать, а не чем. [ВСУ] не хватает от 150 до 200 тысяч солдат на фронте», — сказал польский генерал.

По его словам, Киеву не удастся быстро восполнить дефицит военнослужащих, поскольку обучение новобранцев длится не менее полугода.

При этом Скшипчак назвал «делом нескольких часов» доставку на фронт вооружения, выделенного США Украине в рамках нового пакета помощи.

В начале апреля французский телеканал France 2 сообщил, что ВСУ испытывают острую нехватку солдат на фоне дефицита мужчин в некоторых населенных пунктах страны. СМИ обратило внимание на то, что после 2022 года женщины на Украине все чаще стали занимать должности, которые ранее занимали мужчины.

До этого военный обозреватель Виктор Баранец заявил, что подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским закон о снижении призывного возраста для мобилизованных с 27 до 25 лет свидетельствует о растущем кризисе с кадровым составом ВСУ.

Ранее в США усомнились в эффективности нового пакета помощи Украине.