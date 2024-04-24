Власти Украины увеличили число пограничников

Верховная рада увеличила численность пограничников на 15 тысяч человек. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

Всего число сотрудников Госпогранслужбы на время военного положения и в год после его завершения составит до 75 тыс. человек, в том числе до 67 тыс. военнослужащих, отметил народный депутат Ярослав Железняк.

Корреспонденты издания предположили, что украинские власти готовятся усиливать наряды пограничников перед летом, когда с потеплением и завершением дедлайна по новому закону о мобилизации может вырасти число желающих сбежать за границу через горы и Тису.

До этого в Польше украинское консульство прекратило оказывать услуги гражданам Украины призывного возраста, которые находятся на территории страны. Речь идет о выдаче зарубежных паспортов, продление их срока, установление отцовства и другие. На Украине к призывному возрасту относят мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Ранее сообщалось, что посольствам Украины в ЕС поручено разработать алгоритм по аннулированию загранпаспортов украинцев, выехавших в Европу без справки из военкомата.