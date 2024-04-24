Западные государства размещают разведывательную инфраструктуру в своих посольствах в других странах для распространения деструктивного контента. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, слова которого передает ТАСС.

«В качестве острой проблемы можно рассматривать размещение разведывательной инфраструктуры стран Запада, зачастую включенной в инфраструктуру дипломатических миссий, занимающихся созданием и распространением деструктивного контента в странах пребывания», — заявил он.

23 апреля руководитель Австралийской службы безопасности и разведки Майк Берджесс заявил, что развитие искусственного интеллекта может привести к усилению возможностей врагов и, как следствие, к более интенсивному шпионажу и распространению дезинформации.

17 апреля министерство иностранных дел России сообщило, что будет противостоять дезинформации и агрессивным шагам Запада в развязанной против РФ гибридной войне.

В этот же день премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо сказал, что ЕС должен создать черный список организаций, которые осуществляют «финансирование дезинформации в Европе», и принимать меры против тех, кто получает это финансирование.

Ранее Дмитрий Полянский заявил о фейках представителя США в СБ ООН.