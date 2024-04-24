Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Генсек ОДКБ заявил о попытках Запада распространять деструктивный контент в других странах

Генсек ОДКБ: Запад размещает разведывательную инфраструктуру в своих посольствах

close
100%
Валерий Шарифулин/РИА Новости

Западные государства размещают разведывательную инфраструктуру в своих посольствах в других странах для распространения деструктивного контента. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, слова которого передает ТАСС.

«В качестве острой проблемы можно рассматривать размещение разведывательной инфраструктуры стран Запада, зачастую включенной в инфраструктуру дипломатических миссий, занимающихся созданием и распространением деструктивного контента в странах пребывания», — заявил он.

23 апреля руководитель Австралийской службы безопасности и разведки Майк Берджесс заявил, что развитие искусственного интеллекта может привести к усилению возможностей врагов и, как следствие, к более интенсивному шпионажу и распространению дезинформации.

17 апреля министерство иностранных дел России сообщило, что будет противостоять дезинформации и агрессивным шагам Запада в развязанной против РФ гибридной войне.

В этот же день премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо сказал, что ЕС должен создать черный список организаций, которые осуществляют «финансирование дезинформации в Европе», и принимать меры против тех, кто получает это финансирование.

Ранее Дмитрий Полянский заявил о фейках представителя США в СБ ООН.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами