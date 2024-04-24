Военный эксперт назвал преимущества новейшего ЗРК С-500

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с Tsargrad.tv назвал преимущества новейшего зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-500. По его словам, система вобрала в себя все лучшее, что досталось от предшественников (С-300 и С-400). Также у ЗРК очень много нового, отметил эксперт.

«Она гораздо дальнозорче, прилично дальше смотрит, в отличие от С-400, у нее новый радар, это раз. У нее самая совершенная система наведения, это два. У нее есть одна особенность — новые ракеты, которые экономичнее и дешевле», — объяснил Баранец.

Он подчеркнул, что новый ЗРК позволит Вооруженным силам России серьезно укрепить противовоздушную оборону.

23 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что доля современных образцов вооружения в войсках ПВО и ПРО составляет 82%. По его словам, в 2024 году армия получит первые образцы ЗРК С-500 в двух модификациях, а также комплексы С-300В4, С-400, Тор-М2У, Бук-М3 и радиолокационные станции нового поколения.

До этого Шойгу подчеркивал, что российский военно-промышленный комплекс продолжит наращивать производство наиболее востребованных типов вооружения и военной техники соразмерно угрозам, исходящим со стороны США и их союзников.

Ранее Шойгу раскрыл потери ВСУ с начала СВО.