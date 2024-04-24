Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт назвал преимущества новейшего ЗРК С-500

Военэксперт Баранец: у ЗРК С-500 самая совершенная система наведения

close
100%
Пресс-служба Минобороны РФ

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с Tsargrad.tv назвал преимущества новейшего зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-500. По его словам, система вобрала в себя все лучшее, что досталось от предшественников (С-300 и С-400). Также у ЗРК очень много нового, отметил эксперт.

«Она гораздо дальнозорче, прилично дальше смотрит, в отличие от С-400, у нее новый радар, это раз. У нее самая совершенная система наведения, это два. У нее есть одна особенность — новые ракеты, которые экономичнее и дешевле», — объяснил Баранец.

Он подчеркнул, что новый ЗРК позволит Вооруженным силам России серьезно укрепить противовоздушную оборону.

23 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что доля современных образцов вооружения в войсках ПВО и ПРО составляет 82%. По его словам, в 2024 году армия получит первые образцы ЗРК С-500 в двух модификациях, а также комплексы С-300В4, С-400, Тор-М2У, Бук-М3 и радиолокационные станции нового поколения.

До этого Шойгу подчеркивал, что российский военно-промышленный комплекс продолжит наращивать производство наиболее востребованных типов вооружения и военной техники соразмерно угрозам, исходящим со стороны США и их союзников.

Ранее Шойгу раскрыл потери ВСУ с начала СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами