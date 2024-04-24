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Замглавы Минобороны РФ отправлен в СИЗО

Следователи обвинили замглавы МО Иванова в получении взятки, он отправлен в СИЗО

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Суды общей юрисдикции города Москвы

Басманный районный суд Москвы арестовал заместителя министра обороны России Тимура Иванова в рамках уголовного дела о получении взяток — до 23 июня 2024 года. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

По версии следствия, фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Будучи заместителем министра обороны РФ, Иванов курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов оборонного ведомства.

Следствие полагает, что Иванов сговорился с третьими лицами для получения крупной взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Также мера пресечения избрана Сергею Бородину. Он арестован до 23 июня. Ему, как и Иванову, предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ.

Согласно информации следствия, Бородин находится в дружеских отношениях с Ивановым. Мужчина помогал замминистра обороны совершить преступление.

Ранее газета «Известия» сообщала, что вместе с замглавы МО РФ Ивановым задержаны еще несколько человек.

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