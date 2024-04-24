Подполье сообщило об ударе России по военной части в Одессе

Вооруженные силы России (ВС РФ) ударили по украинской военной части в Одессе, которая находится возле Горбатого моста. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.

Он пояснил, что удар нанесли в 7:05 (совпадает с московским). Лебедев заявил, что взрыв после удара оказался сильный, а в десяти километрах от эпицентра «трухнуло сильно дом».

«Кто ближе, пишет, что не несколько прилетов и шикарная вторичная детонация», — сообщил подпольщик.

Также Лебедев подтвердил, что после удара Одесса оказалась частично обесточена.

До этого сообщалось о взрыве в Николаеве. Незадолго до этого взрыв произошел также в Кременчуге в Полтавской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.