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В Воронежской области звучит сирена тревоги

Губернатор Воронежской области сообщил об угрозе БПЛА над регионом

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Inna Varenytsia/Reuters

В Воронежской области звучит сирена тревоги — над регионом заметили украинские беспилотники. Об этом в Telegram-канале пишет губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«Внимание! Уважаемые воронежцы, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — пишет Гусев.

До этого российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили воздушные малоразмерные воздушные шары в небе над Тульской и Московской областями.

Накануне Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили метеозонды в атаке на Воронежскую область. При ночной атаке трех метеозондов пострадала женщина, рассказал глава региона Александр Гусев.

Он добавил, что состояние пострадавшей при ночной атаке БПЛА, врачи оценивают как средней степени тяжести.

Ранее военный эксперт прокомментировал атаку ВСУ с помощью воздушного шара.

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