Глава норвежской армии похвалил ВС России

Темпы производства новой военной техники в России и развитие Вооруженных сил РФ превзошли все ожидания. Об этом в интервью изданию Breaking Defence заявил главнокомандующий норвежской армией Эйрик Кристофферсен.

«Модернизированные или перестроенные российские силы... смогли фактически сделать так, чтобы у санкций не было того эффекта, который я ожидал от них», — заявил Кристофферсен.

Главком норвежской армии отметил, что в 2024 году российский оборонно-промышленный комплекс сможет производить оружие быстрее и в больших объемах, чем в 2023 году.

До этого главнокомандующий Военно-морского флота (ВМФ) России адмирал Александр Моисеев и его китайский коллега Ху Чжунмин подписали меморандум о поиске и спасении людей на море.

Также стороны подчеркнули важность дальнейшего развития сотрудничества между флотами России и Китая.

Ранее вице-адмирал рассказал о проектах российских авианосцев.