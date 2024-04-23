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На Украине заявили о нехватке мест в тюрьмах для уклонистов и дезертиров

Адвокат Демченко: в тюрьмах Украины не хватит мест для всех уклонистов от службы

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Украинский адвокат Юрий Демченко заявил, что в тюрьмах страны не хватит мест для всех уклонистов и дезертиров. Об этом сообщает местное издание «Страна.ua».

Специалист сослался на официальный ответ министерства юстиции Украины, в котором говорится о наличии в стране 100 учреждений Государственной уголовно-исполнительной службы. При этом в них можно разместить 78 763 человека, но 44 861 место уже занято.

«Возникает логичный вопрос. А что делать со всеми уклонистами? Что делать со всеми дезертирами, сезечешниками (людьми, самовольно покинувшими воинскую часть. — «Газета.Ru»)», — задался вопросом Демченко.

Он подчеркнул, что в настоящее время в органах Государственного бюро расследований (ГБР) Украины и правоохранительных структурах ведутся тысячи уголовных производств. Речь идет о делах, касающихся уклонения от службы в армии.

По словам адвоката, в подобной ситуации у властей остался только один вариант — объявить амнистию и декриминализацию соответствующих нарушений. В таком случае у военнообязанных граждан, которые выехали за границу, появится возможность вернуться на Украину без риска уголовного преследования.

Ранее на Украине отправленный в патруль пограничник сбежал в Молдавию.

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