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В Совфеде указали на проблему в ключевой сфере импортозамещения

Прокуратура выявила факты невыполнения части импортозамещения в оборонной сфере

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Прокуратура выявила факты невыполнения части импортозамещения в оборонной сфере. Об этом Совету Федерации доложил первый заместитель генерального прокурора России Анатолий Разинкин, передает РИА Новости.

«Продолжалась работа по надзору в сфере оборонно-промышленного комплекса. В ходе надзорных мероприятий выявлялись факты невыполнения мероприятий по импортозамещению вооружений, военной и специальной техники, нарушения условий контрактов на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ», — заявил Разинкин на заседании комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству.

Какая именно часть оборонно-промышленного комплекса попала под критику Генпрокуратуры — не уточняется.

До этого газета «Ведомости» со ссылкой на данные Рыбного союза сообщила, что в России стало сложнее найти импортную семгу.

Импорт атлантического лосося (семги) в РФ за последние пять лет упал почти вдвое, до 44 тыс. тонн.

Ранее в России резко вырос импорт пива.

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