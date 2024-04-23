Шойгу оценил долю современных образцов вооружений в войсках ПВО и ПРО

Доля современных образцов вооружения в войсках ПВО и ПРО составляет 82%. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщает РИА Новости.

«На сегодняшний день доля современных образцов составляет 82%, в ближайшие два года этот показатель нужно увеличить до 85%», — сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны.

Он добавил, что в 2024 году войска получат первые образцы зенитной ракетной системы нового поколения С-500 в двух модификациях, а также зенитные ракетные комплексы С-300В4, С-400, Тор-М2У и Бук-М3 и радиолокационные станции нового поколения.

До этого Шойгу говорил, что российский военно-промышленный комплекс продолжит наращивать производство наиболее востребованных типов вооружения и военной техники соразмерно угрозам, исходящим со стороны США и их союзников. Российский ВПК постоянно наращивает мощности, чтобы повысить боевые возможности Вооруженных сил РФ.

Ранее депутатам запретили ездить в зону СВО без разрешения Шойгу.