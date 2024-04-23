Шойгу заявил, что Россия продолжит достижение целей СВО

Вооруженные силы России продолжит решать поставленные задачи до полного достижения целей специальной военной операции на Украине. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии оборонного ведомства.

Генерал армии также рассказал, что российские подразделения владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать украинские войска с занимаемых рубежей.

В результате активных боевых действий силы РФ взяли под контроль Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР. Продолжается расширение зоны контроля на Бердычах и Георгиевке, уточнил Шойгу.

По его словам, высокий боевой потенциал российской армии позволяет постоянно оказывать огневое воздействие на Вооруженные силы Украины, не давать им удерживать линию обороны.

В феврале этого года российский президент Владимир Путин заявлял, что Россия пока еще не достигла целей СВО на Украине, потому что одна из них — денацификация, подразумевающая запрет неонацистских движений. По его словам, это одна из проблем, которую российская сторона обсуждала и в ходе переговорного процесса в Стамбуле, и в начале прошлого года.

Ранее Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине.