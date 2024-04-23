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В Госдуме назвали подачками военную помощь Британии Украине

Депутат Белик назвал подачками военную помощь Британии Украине

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Нина Зотина/РИА Новости

Страны Запада отправляют оружие Украине, чем вызывают огонь, поэтому не стоит называть британские «подачки» помощью. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал депутат Государственной думы Дмитрий Белик.

Издание Guardian сообщило, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал Украине крупнейший пакет военной помощи на сумму £500 млн (более $617 млн).

По мнению Белика, западные страны не заинтересованы в урегулировании конфликта на Украине, напротив, чем больше противостояние будет длиться, тем больше выгоду они получат.

«Наркоман Зеленский будет купаться в деньгах, а Запад уничтожать Украину и выставлять Россию агрессором. Так что не стоит называть британские подачки помощью», — сказал парламентарий.

Белик добавил, что Украина стала разменной монетой, НАТО используют ее, чтобы ближе подобраться к России.

В этот же день стало известно, что Великобритания передаст Украине дополнительное число крылатых ракет Storm Shadow, они вошли в новый пакет военной помощи королевства республике.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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