Подразделения группировки российских войск «Днепр» ликвидировали четыре лодки с десантом Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Владимир Сальдо.

Он рассказал, что в ночь на 23 апреля солдаты Вооруженных сил РФ засекли в акватории реки Днепр украинские плавательные средства. На лодках передвигались бойцы 35-й и 37-й бригад морской пехоты ВСУ.

«Поражены четыре лодки противника с десантом до 15 боевиков», — уточнил глава области.

Также он добавил, что за минувшие сутки подразделения группировки войск «Днепр» нанесли огневое поражение живой силе и технике трех украинских бригад. Речь идет о 65-й, 128-й и 141-й бригадах ВСУ. Их члены дислоцировались на правом берегу реки Днепр, пояснил Сальдо.

В результате эти украинские подразделения потеряли до 45-ти военнослужащих. Более того, российские бойцы вывели из строя два военных автомобиля и успешно уничтожили запущенные ВСУ ударные и разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Ранее Украине предсказали потерю 50% территорий к концу боевых действий.